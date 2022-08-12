Учёные назвали предел численности населения Земли

Гипотезу выдвинули эксперты австрийского Центра демографии и глобального человеческого капитала им. Витгенштейна. Они считают, что пик численности населения будет достигнут в 2070-х годах. Он составит 9,67 млрд. После этого численность населения начнёт снижаться.

Ранее Департамент по экономическим и социальным вопросам ООН заявил, что в 2080-х годах ожидается пик численности населения — 10,4 млрд. На таком уровне показатель останется до 2100 года и только потом начнёт снижаться.

«ООН прогнозирует численность населения, используя исторические тенденции для каждой страны. Важными факторами, формально не включенными в её модели, являются уровень образования и качество здравоохранения», — отметили эксперты австрийского Центра демографии. Они учли эти факторы для своего прогноза.