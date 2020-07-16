Учёные назвали причиной аномальной жары в Сибири деятельность человека

Кратко об исследовании рассказывает издание «Известия». Сообщается, что специалисты из разных стран проанализировали изменения средней температуры в Сибири в период с января по июнь 2020 года. Также они рассмотрели аномальную жару в городе Верхоянске в Якутии.

Исследователи заявили, что такие события были бы практически невозможны, если бы не изменение климата, вызванное деятельностью человека. В целом, такая затяжная жара ― очень редкое явление, случается примерно раз в 130 лет.

«Известия» напомнило, что в пяти регионах Сибири действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары. В Туруханском районе на севере Красноярского края, например, температура воздуха будет достигать 37 градусов.