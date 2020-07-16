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Учёные назвали причиной аномальной жары в Сибири деятельность человека
Идёт глобальное изменение климата
Учёные-климатологи назвали причиной аномальной жары в Сибири деятельность человека. Статью об этом они опубликовали на сайте научного объединения World Weather Attribution.
Кратко об исследовании рассказывает издание «Известия». Сообщается, что специалисты из разных стран проанализировали изменения средней температуры в Сибири в период с января по июнь 2020 года. Также они рассмотрели аномальную жару в городе Верхоянске в Якутии.
Исследователи заявили, что такие события были бы практически невозможны, если бы не изменение климата, вызванное деятельностью человека. В целом, такая затяжная жара ― очень редкое явление, случается примерно раз в 130 лет.
«Известия» напомнило, что в пяти регионах Сибири действует штормовое предупреждение из-за аномальной жары. В Туруханском районе на севере Красноярского края, например, температура воздуха будет достигать 37 градусов.