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Учёные назвали причину движения сперматозоидов по прямой

Если этого не происходит, то может быть бесплодие
Учёные выяснили, почему сперматозоиды двигаются по прямой линии. Это может помочь при лечении бесплодия.

Как объяснили авторы исследования, причина движения сперамтозоидов по прямой — модификация белка тубулина. Тубулин выполняет важную функцию в жгутике сперматозоида. Этот белок может быть модифицирован ферментами.

Если тубулин не был модифицирован, то сперматозоиды в основном плавают по кругу. «Ядро жгутиков сперматозоида состоит из микротрубочек и десятков тысяч крошечных молекулярных моторов, называемых динеинами. Они делают возможным ритмичное сгибание микротрубочек, создающее волны движения. Активность этих моторных белков динеинов должна быть строго скоординирована. В отсутствие глицилирования (прим. модифицикации) они (прим. динеины) стали несогласованными, и в результате мы вдруг увидели, что сперматозоиды плавают по кругу», — пояснили учёные.