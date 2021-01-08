Учёные назвали причину движения сперматозоидов по прямой

Как объяснили авторы исследования, причина движения сперамтозоидов по прямой — модификация белка тубулина. Тубулин выполняет важную функцию в жгутике сперматозоида. Этот белок может быть модифицирован ферментами.

Если тубулин не был модифицирован, то сперматозоиды в основном плавают по кругу. «Ядро жгутиков сперматозоида состоит из микротрубочек и десятков тысяч крошечных молекулярных моторов, называемых динеинами. Они делают возможным ритмичное сгибание микротрубочек, создающее волны движения. Активность этих моторных белков динеинов должна быть строго скоординирована. В отсутствие глицилирования (прим. модифицикации) они (прим. динеины) стали несогласованными, и в результате мы вдруг увидели, что сперматозоиды плавают по кругу», — пояснили учёные.