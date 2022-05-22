Учёные назвали причину марсианских пыльных бурь

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Учёные назвали причину марсианских пыльных бурьПомогло изучение данных миссий
Марс известен своими сезонными пыльными бурями, которые иногда могут охватывать всю планету. Так, в июне 2018 года из-за этого погодного явления NASA потеряло связь с марсоходом Opportunity. Теперь учёные рассказали, что является причиной пыльных бурь.
Исследователи предположили, что бури могут быть следствием сезонного дисбаланса в объёме солнечной энергии, поглощаемой и выделяемой планетой. Учёные объединили данные нескольких миссий, таких как Mars Global Surveyor (MGS), марсохода Curiosity и посадочного модуля InSight. Это позволило им смоделировать климат Марса и оценить количество энергии, излучаемой им в глобальном масштабе, в зависимости от времени года.
Учёные увидели, что избыток энергии может быть одной из причин возникновения пыльных бурь на Марсе. Результаты данной работы могут улучшить наше понимание марсианского климата и атмосферы. Это будет важно для будущих пилотируемых миссий на планету.