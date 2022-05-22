Учёные назвали причину марсианских пыльных бурь

Исследователи предположили, что бури могут быть следствием сезонного дисбаланса в объёме солнечной энергии, поглощаемой и выделяемой планетой. Учёные объединили данные нескольких миссий, таких как Mars Global Surveyor (MGS), марсохода Curiosity и посадочного модуля InSight. Это позволило им смоделировать климат Марса и оценить количество энергии, излучаемой им в глобальном масштабе, в зависимости от времени года.

Учёные увидели, что избыток энергии может быть одной из причин возникновения пыльных бурь на Марсе. Результаты данной работы могут улучшить наше понимание марсианского климата и атмосферы. Это будет важно для будущих пилотируемых миссий на планету.