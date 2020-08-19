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Учёные назвали причину массового вымирания на Земле в прошлом
Могли повлиять звёзды
Группа учёных выдвинула новую гипотезу и назвала причину массового вымирания на Земле в прошлом. Речь идёт о событии, которое случилось 359 миллионов лет назад.
Исследователи анализировали породы того времени и обнаружили споры растений, которые, судя по всему, были сожжены ультрафиолетовым излучением. Такое могло произойти при разрушении озонового слоя.
Причиной тому, в свою очередь, могли стать и глобальное потепление, и вулканическая активность. Но учёные считают, что эти факторы не могли бы повлиять на озоновый слой настолько сильно. А вот взрыв сверхновой мог бы нанести Земле ущерб, который сохранялся бы очень долго. Учёные предположили, что могло произойти даже несколько взрывов сверхновых.
Исследователи также нашли в породах и окаменелостях эпохи вымирания радиоактивные изотопы плутония-244 и самария-146. Они могли появиться на Земле из-за космического взрыва.