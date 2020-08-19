Учёные назвали причину массового вымирания на Земле в прошлом

Исследователи анализировали породы того времени и обнаружили споры растений, которые, судя по всему, были сожжены ультрафиолетовым излучением. Такое могло произойти при разрушении озонового слоя.

Причиной тому, в свою очередь, могли стать и глобальное потепление, и вулканическая активность. Но учёные считают, что эти факторы не могли бы повлиять на озоновый слой настолько сильно. А вот взрыв сверхновой мог бы нанести Земле ущерб, который сохранялся бы очень долго. Учёные предположили, что могло произойти даже несколько взрывов сверхновых.

Исследователи также нашли в породах и окаменелостях эпохи вымирания радиоактивные изотопы плутония-244 и самария-146. Они могли появиться на Земле из-за космического взрыва.