Учёные назвали причину наводнений в Европе

Все имеющиеся данные в совокупности, включая физические факторы, наблюдения за большим регионом и различные региональные климатические модели, дают нам высокую уверенность в том, что антропогенное изменение климата увеличило вероятность и интенсивность такого явления, и эти изменения будут продолжаться в условиях ускоряющегося глобального потепления