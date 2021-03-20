Учёные назвали причину облысения с возрастом

Учёные Токийского медицинского и стоматологического университетов и Токийского университета рассказали, что устойчивость стволовых клеток волосяных фолликулов зависит от сочетания двух типов клеточного деления: симметричного и ассиметричного. Однако, когда баланс нарушается, например, стволовые клетки больше подвергаются одному из типов деления или вообще отклоняются от типичного процесса деления, организм начинает страдать.

Исследователи увидели, что у более старых мышей чаще проявляется атипичное деление клеток. Причина тому — дестабилизация класса белков гемидесмосом. В итоге стволовые клетки волосяного фолликула истощаются. У особи начинают выпадать волосы.

Можно ли бороться с этим процессом, учёные пока не говорят.