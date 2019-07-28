Учёные назвали причину увеличения количества землетрясений

Луна отдаляется от Земли на четыре сантиметра ежегодно, и это зафиксированный факт. Как объяснил учёный, лунная гравитация создаёт приливы на Земле, эти волны «пытаются вращаться с той же скоростью, что и остальная часть планеты». Когда планета движется впереди спутника, он пытается оттянуть её назад. Так Луна замедляет Землю, которая вследствие теряет свой угловой момент. Спутник же его наоборот получает, поскольку момент импульса целой системы всегда сохраняется. Поэтому Луна отдаляется от планеты.

Замедление скорости вращения Земли может увеличивать силу и частоту землетрясений. Точного объяснения этому процессу учёные не знают, но полагают, что он может быть вызван изменениями в ядре планеты. А связь между снижением скорости и увеличением землетрясений исследователи уже увидели на практике.