Учёные назвали причину вымирания мамонтов

Исследователи изучили 535 образцов рыхлой многолетней мерзлоты и озёрных отложений из Арктики. Из них выделили ДНК и выяснили, каким организмам она принадлежала.

Анализ показал, что постепенно Земля начала терять адаптированную к холодному сухому климату мамонтовую степь. Также учёные увидели, что какие животные жили в этом регионе в одно время. ДНК северных оленей, зайцев и полевок часто обнаруживалась на тех же участках, что и ДНК мамонтов и лошадей. А вот ДНК людей там были редкими. Учёные пришли к выводу, что древние люди вряди ли следовали за стадами мамонтов и других животных и истребляли их.

Исследователи заявили, что главной причиной исчезновения крупных животных могла стать влажность. То есть мамонтов погубило изменение климата.