Учёные назвали причину вымирания мамонтов

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Учёные назвали причину вымирания мамонтовВозможно, дело не в людях
Принято считать, что мамонты исчезли с лица Земли из-за того, что их перебили древние люди. Теперь учёные говорят, что у вымирания этого и других видов животных была иная причина.
Исследователи изучили 535 образцов рыхлой многолетней мерзлоты и озёрных отложений из Арктики. Из них выделили ДНК и выяснили, каким организмам она принадлежала.
Анализ показал, что постепенно Земля начала терять адаптированную к холодному сухому климату мамонтовую степь. Также учёные увидели, что какие животные жили в этом регионе в одно время. ДНК северных оленей, зайцев и полевок часто обнаруживалась на тех же участках, что и ДНК мамонтов и лошадей. А вот ДНК людей там были редкими. Учёные пришли к выводу, что древние люди вряди ли следовали за стадами мамонтов и других животных и истребляли их.
Исследователи заявили, что главной причиной исчезновения крупных животных могла стать влажность. То есть мамонтов погубило изменение климата.
Источник: N+1