Учёные назвали причины отсутствия новогоднего настроения у россиян

Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета психологии МГУ. Учёные провели исследования в ноябре 2020 года и увидели, что у россиян снижено эмоциональное настроение. Психологи утверждают, что произошло это не только из-за стресса на фоне пандемии, но и из-за общей усталости и утомления, которые копятся к концу года. Кроме того, у людей снижен уровень физической нагрузки. А она необходима для психологического благополучия.

ТАСС отмечает, что исследование проводили среди более 100 тысяч человек. Это были студенты, аспиранты, преподаватели и представители других профессиональных и социальных групп.