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Учёные назвали причины отсутствия новогоднего настроения у россиян
Если вы не чувствуете праздника, то вы не одиноки в этом
Учёные Московского государственного университета (МГУ) имени М. В. Ломоносова заявили, что у россиян снижен уровень новогоднего настроения, и назвали причины этому.
Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу факультета психологии МГУ. Учёные провели исследования в ноябре 2020 года и увидели, что у россиян снижено эмоциональное настроение. Психологи утверждают, что произошло это не только из-за стресса на фоне пандемии, но и из-за общей усталости и утомления, которые копятся к концу года. Кроме того, у людей снижен уровень физической нагрузки. А она необходима для психологического благополучия.
ТАСС отмечает, что исследование проводили среди более 100 тысяч человек. Это были студенты, аспиранты, преподаватели и представители других профессиональных и социальных групп.