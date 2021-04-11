Наука и технологии
Сегодня в 12:08
Учёные назвали привычку, которая укорачивает жизнь на 28 лет
Советуют отказаться от алкоголя
Шведские учёные из Каролинского института назвали вредную привычку, которая может укоротить жизнь на 28 лет. Это употребление алкоголя.
Кратко об исследовании пишет «Лента.ру». Учёные в течение 20 лет наблюдали за здоровьем алкоголиков из Швеции, Дании и Финляндии. Специалисты увидели, что смертность среди людей, которые злоупотребляли алкоголем, была выше. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.
Учёные сообщили, что алкоголь даже в маленьких дозах плохо сказывается на здоровье: увеличивает риск развития онкологических заболеваний, когнитивных, эректильных и репродуктивных расстройств.
Исследователи также рассказали, что у люди, употребляющих много фруктов, этиловый спирт расщепляется быстрее. Всё дело в высокой активности специальных ферментов.