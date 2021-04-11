Учёные назвали привычку, которая укорачивает жизнь на 28 лет

Кратко об исследовании пишет «Лента.ру». Учёные в течение 20 лет наблюдали за здоровьем алкоголиков из Швеции, Дании и Финляндии. Специалисты увидели, что смертность среди людей, которые злоупотребляли алкоголем, была выше. В среднем продолжительность их жизни сокращалась на 28 лет.

Учёные сообщили, что алкоголь даже в маленьких дозах плохо сказывается на здоровье: увеличивает риск развития онкологических заболеваний, когнитивных, эректильных и репродуктивных расстройств.

Исследователи также рассказали, что у люди, употребляющих много фруктов, этиловый спирт расщепляется быстрее. Всё дело в высокой активности специальных ферментов.