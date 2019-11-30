Учёные назвали признаки зависимости от смартфона

Исследователи считают, что зависимым можно назвать человека, который при прекращении использования смартфона начинает испытывать панику, раздражение и грусть. Кроме того, зависимые молодые люди не способны контролировать количество времени, которое они тратят на гаджеты. Авторы исследования предупреждают, что такое состояние чревато серьёзными последствиями для ментального здоровья.

В исследовании, опубликованном в журнале BMC Psychiatry, учёные проанализировали 41 научную работу, охватывающую 42 тысячи молодых людей. Из них 23% оказались зависимыми от смартфонов.

Учёные сообщили, что это может вызвать стресс, плохое настроение, проблемы со сном и социализацией.