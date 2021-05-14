Учёные назвали продукты для снижения стресса

Кратко о научной работе пишет Naked Science. Исследователи изучили данные 8689 человек в возрасте 25-91 года. Анализ показал, что люди, которые ели не менее 470 граммов фруктов и овощей в день, имели сниженный на 10% уровень стресса, чем те, кто ел менее 230 граммов этих продуктов в сутки.

Стоит отметить, что учёны не знают, почему потребление овощей и фруктов снижает стресс. Есть предположения, что это связано с содержанием в продуктах витаминов, флавонидов и каротиноидов. Эти вещества могут убирать воспаление и окислительный стресс, а значит улучшать общее состояние.