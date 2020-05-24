Учёные назвали профессии, связанные с высоким риском наркотической зависимости

Вопросом заинтересовались исследователи из Института социологии Российской академии наук (РАН). Они в течение нескольких лет проводили опросы трудоспособных людей, а также беседовали с пациентами, которые лечатся от наркозависимости. Общее количество исследованных людей составило 5000 человек. Опросы проводились в различных городах России, в том числе Москве, Санкт-Петербурге, Калининграде, Омске, Самаре, Краснодаре. Кроме того, учёные проводили подробные интервью в группе наркопотребителей.

Как оказалось, наиболее подвержены наркозависимости работники тяжёлой промышленности и техногенно опасных производств, военнослужащие, строители, врачи, управленцы и юристы.