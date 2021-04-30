Наука и технологии
Сегодня в 14:27
Учёные назвали ранние признаки пародонтоза
Их помогает обнаружить специальный прибор
Ученые Пермского Политеха и ПГМУ имени Вагнера назвали ранние признаки пародонтоза. Открытие позволит предсказать патологические процессы заранее, на стадии, когда инструментальные методы ещё ничего не «видят».
Об исследовании пишет Naked Science. Учёные использовали аппаратурную диагностику и биоинженерное моделирование. В исследовании участвовали как пациенты с хроническим пародонтитом, так и люди с неповреждённым пародонтом. Авторы работы смогли выявить закономерности развития заболевания.
В итоге учёные увидели, что воспалительно-деструктивные изменения в опорных тканях зуба при начальной стадии пародонтита уже увеличивают смещение зубов в 1,3 – 2,6 раза и повышают контактные напряжения в 1,1 – 1,5 раза. На это и стоит обращать внимание врачам. Для обнаружения отклонений учёные использовали прибор Periotest M. Если вовремя провести шинирование зубов, то можно избежать болезни.