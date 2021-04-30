Учёные назвали ранние признаки пародонтоза

Об исследовании пишет Naked Science. Учёные использовали аппаратурную диагностику и биоинженерное моделирование. В исследовании участвовали как пациенты с хроническим пародонтитом, так и люди с неповреждённым пародонтом. Авторы работы смогли выявить закономерности развития заболевания.

В итоге учёные увидели, что воспалительно-деструктивные изменения в опорных тканях зуба при начальной стадии пародонтита уже увеличивают смещение зубов в 1,3 – 2,6 раза и повышают контактные напряжения в 1,1 – 1,5 раза. На это и стоит обращать внимание врачам. Для обнаружения отклонений учёные использовали прибор Periotest M. Если вовремя провести шинирование зубов, то можно избежать болезни.