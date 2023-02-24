Учёные назвали растение, помогающее в лечении рака

В частности, авторы новой научной статьи исследовали, как инъекции экстракта омелы белой влияют на состояние пациентов с раком. Препарат ввели 21 человеку с устойчивой формой онкологического заболевания или на поздней стадии.

После 15 недель лечения оказалось, что у пяти пациентов болезнь стабилизировалась и не прогрессировала. У трёх человек опухоли даже уменьшились в размере. Теперь учёным нужно провести дополнительные исследования.

«‎При внутривенном введение омела показала приемлемый уровень токсичности на фоне контроля за течением болезни, а также улучшение качества жизни данной группы пациентов, одновременно проходящих лечение многими другими противораковыми средствами», — добавили авторы.