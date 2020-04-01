Учёные назвали риск смерти от коронавирусной инфекции для разных возрастов

В целом, их исследование вторит ранним выводам: вероятность госпитализации и летального исхода при COVID-19 растёт вместе с возрастом пациента. Учёные подтвердили их, проанализировав данные о случаях заражения коронавирусом в Китае и других 37 странах за февраль.

Исследователи разделили пациентов на группы в зависимости от возраста. Как сказано в научной работе, краткое содержание которой приводит издание «РИА Новости», риск смерти от коронавирусной инфекции в возрасте до 39 лет минимален — «практически равен нулю». В возрастной группе от 40 до 49 лет он увеличивается до 0,2%, в группе 50-59 лет — до 0,6%, в группе 60-69 лет — до почти 2%.

Выше всего риск у людей в возрасте от 70 до 79 лет (4,3%), а также от 80 лет (7,8%).

Стоит отметить, что Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) на своём сайте указывает: вероятность тяжёлого протекания COVID-19 повышена у людей с артериальной гипертензией, заболеваниями сердца, лёгких, раком или диабетом. Уверенно говорить о летальности нового вируса пока рано.