Учёные назвали самое одинокое поколение людей

Принято считать, что наиболее одинокими себя чувствуют люди пожилого возраста. Однако, как оказалось, миллениалы от них не отстают. Миллениалами принято называть людей, родившихся в конце 80-х — начале 90-х годов. Конкретно в данном исследовании выборка миллениалов формировалась из людей в возрасте от 23 до 38 лет.

Опросы показали, что 22% таких людей не имеют друзей вообще, а у 27% нет близких дружеских отношений. То есть, почти у половины опрошенных миллениалов нет постоянных доверительных связей.

Причины этого феномена учёные не смогли назвать. Также они отметили, что раньше большой процент одиноких людей отмечался только в группе пенсионеров.