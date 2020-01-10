Учёные назвали самую опасную для здоровья диету

Так называют диету, которая подразумевает резкое сокращение углеводов и увеличение количества жиров в пище. Такое питание действительно помогает быстро избавиться от лишнего веса, однако эффект от него является недолгим. Дело в том, что принципов кетодиеты придерживаться тяжело.

Как рассказала член Европейского общества эндокринологов Валерия Васильева, такое питание чревато побочным эффектом — кетозом. Это заболевание, при котором организм накапливает кетоны — вещество, образующееся при распаде жира (а именно из него организм получает энергию при кетодиете). Избыток кетонов ведет к появлению запаха ацетона изо рта, а в организме происходит отравление.

Также эксперты называют кетодиету опасной для сердца и сосудов. Она повышает риск развития сахарного диабета.