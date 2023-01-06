Учёные назвали самые частые причины мастурбации во время пандемии COVID

Общие причины мастурбации включают в себя получение удовольствия, достижение оргазма, помощь в засыпании и нечастый секс с партнёром. Что касается отказа от самоудовлетворения, то в основном называют отсутствие возможности уединения, стыд (культурный или религиозный) и неодобрение со стороны партнёра.

Исследователи были заинтересованы в изучении частоты мастурбации в 2021 году и хотели узнать основные причины. Учёные проанализировали данные 3878 человек старше 18 лет. Участники сообщили о своём статусе отношений, ответили на вопросы о частоте мастурбации в течение последнего года и её причинах.

Оказалось, что около 60% мужчин занимались мастурбацией хотя бы один раз за последний месяц, по сравнению с 36,5% женщин. В целом, частота самоудовлетворения у мужчин была значительно выше, чем у женщин на регулярной основе. Основные причины, по которым участники-мужчины не мастурбировали: отсутствие интереса, пребывание в серьёзных отношениях и религиозные убеждения. Женщины чаще сообщали, что не мастурбируют из-за чувства дискомфорта со своим телом и отсутствия интереса.

А вот наиболее распространёнными причинами мастурбации среди мужчин и женщин были получение удовольствия, снятие стресса, возбуждение, расслабление и помощь в засыпании. Менее 5% участников сообщили, что мастурбировали, чтобы «обезопаситься» во время пандемии COVID-19.