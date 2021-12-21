Учёные назвали самый опасный для сердца элемент новогоднего стола

Врачи рассказали, что из-за активного потребления алкоголя в зимние праздники растёт числа пациентов с фибрилляцией предсердий. Учёные решили проанализировали данные 408 тысяч участников из Британского биобанка, чтобы изучить вопрос. Они искали связь между употреблением спиртного и двумя типами сердечно-сосудистых заболеваний: фибрилляцией желудочков сердца и внезапной сердечной смертью.

Исследователям действительно удалось найти связь между потреблением алкоголя и риском внезапной сердечной смерти (ВСС). Учёные в очередной раз пришли к выводу, что избыток алкоголя, без которого часто не обходится новогодний стол, крайне опасен для сердца.