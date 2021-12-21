Учёные назвали самый опасный для сердца элемент новогоднего стола

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Учёные назвали самый опасный для сердца элемент новогоднего столаТут нет никаких сюрпризов
Австралийские кардиологи рассказали о синдроме праздничного сердца и предупредили о том, что стоит ограничить употребление алкоголя в Новый год.
Врачи рассказали, что из-за активного потребления алкоголя в зимние праздники растёт числа пациентов с фибрилляцией предсердий. Учёные решили проанализировали данные 408 тысяч участников из Британского биобанка, чтобы изучить вопрос. Они искали связь между употреблением спиртного и двумя типами сердечно-сосудистых заболеваний: фибрилляцией желудочков сердца и внезапной сердечной смертью.
Исследователям действительно удалось найти связь между потреблением алкоголя и риском внезапной сердечной смерти (ВСС). Учёные в очередной раз пришли к выводу, что избыток алкоголя, без которого часто не обходится новогодний стол, крайне опасен для сердца.
Источник: РИА Новости