Учёные назвали самый ранний возраст, с которого человек начинает помнить себя

Исследователи рассказали, что когда людей спрашиваешь о самых ранних воспоминаниях, а затем спрашиваешь ещё и ещё, каждый раз они «закапываются» в память всё глубже. Иногда людям удавалось продвинуться в памяти на год раньше, чем они предполагали вначале. К тому же люди часто думают, что они были старше, чем они были на самом деле в их ранних воспоминаниях.

Учёные проводили своё исследование более 20 лет. Воспоминания участников эксперимента сопоставляли с воспоминания родителей. Исследование доказало, что люди часто ошибаются в датировке воспоминаний: думают, что они были старше в тот момент.