Учёные назвали самый редкий цвет глаз в мире

Не всегда возможно предсказать цвет глаз ребёнка, основываясь только на цвете глаз его родителей. Всё гораздо сложнее, чем нам кажется.

Самым распространённым на планете цветом радужной оболочки глаза является коричневый. То есть большинство людей на Земле имеют карие глаза. А что насчёт самого редкого цвета глаз?