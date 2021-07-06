Учёные назвали самый жаркий год на планете за последнее время

Наиболее жаркая погода стояла в 2012 году, пишет ТАСС. Тогда средняя температура на планете увеличилась на 0,8 градуса по Цельсию.

Самым холодным же годом признали 536 год. Он характеризовался уменьшением температуры на 1,55 градуса по Цельсию. Это было связано с крупными извержениями вулканов. А вот повышение температуры связано с глобальным потеплением и увеличением парниковых газов в атмосфере.

Недавно на 12-и Петерсбергском климатическом диалоге немецкие исследователи заявили, что глобальные температуры до конца столетия могут повыситься на 2,4 градуса по Цельсию.