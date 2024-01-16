Учёные назвали самых долгоживущих животных в мире

Самое долгоживущее наземное млекопитающее — человек. Старейшим человеком в мире признана Жанна Кальман. Ей удалось прожить 122 года и 164 дня. Родилась она в 1875 году в Арле, Франция. Свою долгую жизнь она объясняла отсутствием стресса и хорошим чувством юмора.

Самое долгоживущее водное существо — стеклянная губка. Считается, что они могут жить до 15 тысяч лет. Встречаются такие губки во всех океанах мира, хоть и довольно редко.

Самая долгоживущая птица — какаду Куки. Куки, самец розового какаду (Cacatua leadbeateri), жил в зоопарке Брукфилда, Чикаго, США. В 2014 году он был признан Книгой рекордов Гиннеса самым старым попугаем в мире. Тогда ему был 81 год, а скончался он в возрасте 83 лет.

Самый долгоживущий грызун — голый землекоп. Он способен прожить без кислорода 18 минут и отличается устойчивостью ко многим видам рака. Обитает этот грызун глубоко в подземных норах, поэтому на него мало кто будет охотиться. В 2020 году одному самцу голого землекопа исполнилось 37 лет.