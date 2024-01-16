Учёные назвали самых долгоживущих животных в мире

Учёные назвали самых долгоживущих животных в миреНаверняка этот список вас удивит
Самое долгоживущее наземное млекопитающее — человек. Старейшим человеком в мире признана Жанна Кальман. Ей удалось прожить 122 года и 164 дня. Родилась она в 1875 году в Арле, Франция. Свою долгую жизнь она объясняла отсутствием стресса и хорошим чувством юмора.
Самое долгоживущее водное существо — стеклянная губка. Считается, что они могут жить до 15 тысяч лет. Встречаются такие губки во всех океанах мира, хоть и довольно редко.
Самая долгоживущая птица — какаду Куки. Куки, самец розового какаду (Cacatua leadbeateri), жил в зоопарке Брукфилда, Чикаго, США. В 2014 году он был признан Книгой рекордов Гиннеса самым старым попугаем в мире. Тогда ему был 81 год, а скончался он в возрасте 83 лет.
Самый долгоживущий грызун — голый землекоп. Он способен прожить без кислорода 18 минут и отличается устойчивостью ко многим видам рака. Обитает этот грызун глубоко в подземных норах, поэтому на него мало кто будет охотиться. В 2020 году одному самцу голого землекопа исполнилось 37 лет.
Самое долгоживущее беспозвоночное — океанский куахог. Одному такому экземпляру, найденному у берегов Исландии в 2006 году, оказалось 507 лет.
Самая долгоживущая черепаха — гигантская черепаха Альдабра. Самым старым из всех был когда-то самец по имени Адвайта. Прожил он 255 лет и умер в 2006 году в зоологическом саду Алипора, Калькутта, Индия.
Самая долгоживущая рыба — гренландская акула. Единственный способ правильно оценить возраст этой акулы — это радиоуглеродное датирование. Но это не самый точный метод. Тем не менее учёным удалось определить возраст одной из самок — от 252 до 512 лет.
Самая долгоживущая собака — Боби. Этот чистокровный Рафейру-ду-Алентежу скончался в 31 год.