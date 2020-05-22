Учёные назвали самых шумных животных на Земле

Как оказалось, это европейские лангусты. Учёные утверждают, что трение их усиков можно услышать или почувствовать на расстоянии около трёх километров.

Открытие исследователи совершили случайно. Они проверяли работу системы подводных микрофонов, которую разрабатывали, чтобы изучать акустические сигналы разных морских беспозвоночных.

Учёные погрузили микрофоны на мелководье и выпустили рядом обыкновенных лангустов (Palinurus elephas). В итоге оказалось, что эти животные могут издавать очень громкие звуки, которые сопоставимы с рёвом двигателя турбореактивного самолёта. Источником звуков стали усики, которые лангусты тёрли о хитиновый вырост между глазами. Учёные предположили, что таким образом ракообразные могут отпугивать хищников или предупреждать сородичей.