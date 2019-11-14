Учёные назвали скандинавскую ходьбу обязательной для сибиряков

Исследователи из Тюмени и Москвы выяснили, что ежедневные занятия скандинавской ходьбой повышают уровень физической работоспособности. Это актуально для людей, ведущих малоподвижный образ жизни.

По словам учёных, занятиям нужно отводить не менее 50-60 минут в день. К такому выводу они пришли, проведя исследование на группе женщин в возрасте 40-45 лет. Уровень физической работоспособности у них определяли с помощью пробы Руффье. Оказалось, что занятия скандинавской ходьбой в Сибири всего за месяц улучшили у женщин физическую работоспособность и состояние здоровья более чем на 21%.

Напомним, скандинавская ходьба подразумевает использование специальных палок. Ранее уже было доказано, что такой вид упражнений оказывает благоприятное воздействие на мышцы спины и плечевого пояса.