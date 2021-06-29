Учёные назвали соцсети угрозой цивилизации

Авторами статьи выступили разные учёные: и биологи, и психологи, и исследователи климатических изменений. Один из авторов работы рассказал журналистам, что учёные пытались ответить на вопрос: «Какой вывод мы можем сделать о развитии общества в масштабе, учитывая то, что мы знаем о сложных системах?».

Дело в том, что сложные системы очень восприимчивы к изменениям. Социальные сети могут вносить такие изменения. Исследователи привели множество примеров, когда соцсети нарушали поток достоверной информации о здоровье, климате и других темах. Кроме того, интернет предоставляет возможность объединяться всем тем, кто хочет совершать деструктивные поступки.

Авторы предупреждают, что если ничего не делать с дезинформацией в соцсетях, это может привести к экстремизму, войнам и другим бедствиям.