Учёные назвали соцсети угрозой цивилизации

Распространение дезинформации в них может привести к проблемам

В авторитетном научном журнале Proceedings of the National Academy of Sciences опубликовали новую статью, посвящённую будущему социальных сетей и человечества. Прогнозы неутешительные.