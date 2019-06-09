Учёные назвали спасающие от ранней смерти продукты

Предварительные результаты своего исследования специалисты опубликовали на EurekAlert!. Данные, которые собрали учёные, показывают, что 1 из 7 случаев смерти от сердечно-сосудистых заболеваний связан с недостаточным употреблением фруктов, а 1 из 12 — недостаточным употреблением овощей.

Исследователи подсчитали, что недостаток фруктов в рационе привёл к 1,8 миллионам случаев смертей от сердечно-сосудистых заболеваний в 2010 году. Недостаток же овощей — ещё к миллиону смертей.

Учёные также определили, сколько овощей и фруктов нужно съедать в день, чтобы снизить риски: 300 граммов для фруктов (примерно два яблока) и 400 граммов для овощей (три чашки сырой моркови).