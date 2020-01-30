Учёные назвали спасающие от ранней смерти продукты

Исследователи впрочем признали, что результаты работы следует интерпретировать с осторожностью, так как на них могли повлиять неучтённые факторы.

В исследовании участвовали 42 750 мужчин и 50 165 женщин в возрасте от 45 до 74 лет. Они рассказали о своих пищевых привычках и состоянии здоровья. Исследование длилось почти 15 лет. За это время некоторые добровольцы ушли из жизни.

Учёные обнаружили корреляцию между употреблением ферментированной сои и вероятностью преждевременной смерти. Риск её снижался до 10%. К ферментированным соевым продуктам относятся, например, натто и мисо.