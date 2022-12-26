Наука и технологии
21:48, 26 декабря 2022
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Учёные назвали способ начать меньше пить

Применять его должны регуляторы

Исследователи нашли эффективный способ заставить людей пить меньше алкоголя. Он комплексный.

Учёные назвали способ начать меньше пить

Фото: Unsplash

Учёные говорят, что необходимо почаще напоминать людям о повышенном из-за алкоголя риске рака, а также приучить их считать каждую порцию спиртного.

В рамках исследования люди заполнили три опросника. Участников разделили на группы и показывали им разную рекламу и сообщения о выпивке. Выяснилось, что телевизионная реклама, связывающая выпивку и рак, вместе с предложением вести подсчёт выпитых напитков была одной из самых эффективных и заставила людей сократить потребление алкоголя.

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