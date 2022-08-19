Учёные назвали способ пить алкоголь меньше

Новое исследование показало, что пьющие вино люди начинают потреблять меньше алкоголя, когда переходят на стаканы меньшего размера и покупают бутылки меньшего размера.

Если быть конкретнее, британские домохозяйства потребляли на 6,5% меньше вина в неделю, когда меняли свои обычные бокалы для вина на меньшие, предоставленные исследователями. Выбор бутылки вина объёмом 375 мл вместо стандартного (750 мл) также сократил потребление алкоголя людьми на 3,6%.