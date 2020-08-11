Учёные назвали способ предсказать вероятность смерти пациента по глазам

Об исследовании пишет «Популярная механика». Средний возраст пациентов, чьи фотографии изучались, составлял 67 лет. Большинство из них были мужчинами.

Участников поделили на две группы в зависимости от размера зрачков. Как оказалось, люди, у которых зрачки были меньше, умирали в два раза чаще. Была обнаружена корреляция и с количеством госпитализаций. Повторно были госпитализированы 47% людей с меньшими зрачками и 28% пациентов с большими зрачками.

«Наши результаты показывают, что зрачки — это новый способ выявления сердечных пациентов с повышенным риском смерти», — заявил один из авторов работы.