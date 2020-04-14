Учёные назвали способ продлить жизнь

Авторы новой работы провели эксперименты на мышах. Животных разделили на две группы: в одной находились старые особи (возрастом в 20 месяцев), а в другой — молодые (три-четыре месяца). Для всех мышей установили беговое колесо. В среднем старые животные за ночь пробегали около пяти километров, а молодые — почти десять.

Как выяснили учёные, упражнения были эффективны только для пожилых мышей. По сравнению с особями того же возраста, которые не бегали, у испытуемых лучше восстанавливались мышцы.

Исследователи пришли к выводу, что физические упражнения способствуют омоложению мышечных стволовых клеток.