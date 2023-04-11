Учёные назвали способ за 10 минут в день стать умнее

Медитация осознанности — это практика, которая учит сосредотачиваться на настоящем моменте и не отвлекаться на мысли о прошлом или будущем. Такая медитация также включает дыхательные упражнения.

Исследователи провели эксперимент с 42 участниками, из которых 22 регулярно медитировали, а 20 были новичками. Они измеряли частоту сердцебиения участников и тестировали их когнитивные способности с помощью теста Струпа. Этот тест заключается в том, что нужно быстро определить цвет слова, которое не совпадает с его значением (например, слово «зелёный» написано красным).

Результаты показали, что даже один 10-минутный сеанс медитации осознанности улучшал когнитивные способности участников. Это свидетельствует о том, что медитация может быть эффективным инструментом для повышения умственного потенциала за короткое время.