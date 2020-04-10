Учёные назвали сроки начала катастрофического вымирания животных и растений

С таким заявлением выступила группа учёных под руководством исследователя из Университета Кейптауна. Они изучили исторические пределы климатических границ видов и прогнозы изменения климата. В исследование включили птиц, млекопитающих, рептилий, амфибий, морских рыб, беспозвоночных, а также кораллы и морские травы.

В итоге учёные выяснили, что многие виды окажутся под угрозой вымирания довольно резко. Если выбросы углекислого газа будут высокими, то катастрофическая потеря биоразнообразия начнётся к 2030 году в тропиках. Умеренных широт это достигнет к 2050 году. Дело в том, что обитающие в тропиках виды более уязвимы к изменению климата, ведь они эволюционно адаптированы к стабильным условиям.