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Учёные назвали «точки входа» для коронавируса в носу человека
Две группы клеток
Учёные назвали «точки входа» для коронавируса в носу человека. Оказалось, что ответственными за это могут быть два типа клеток.
Об этом рассказала международная группа учёных, которая занимается созданием Атласа клеток человека (Human Cell Atlas, HCA). Они предположили, что начальными точками заражения вирусом SARS-CoV-2 являются бокаловидные и ресничные клетки в носу человека.
Чтобы это выяснить, исследователи проанализировали данные HCA для секвенирования РНК отдельных клеток из более чем 20 различных тканей незаражённых людей. Учёных интересовали белки ACE2 и TMPRSS2, а точнее клетки, которые их экспрессируют. Дело в том, что именно за эти белки, как утверждают исследователи, «цепляется» вирус.
Главными кандидатами стали бокаловидные и ресничные клетки, отвечающие отвечают за выработку слизи, фильтрацию и удаление из дыхательных путей инородных частиц.