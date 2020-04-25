Учёные назвали «точки входа» для коронавируса в носу человека

Об этом рассказала международная группа учёных, которая занимается созданием Атласа клеток человека (Human Cell Atlas, HCA). Они предположили, что начальными точками заражения вирусом SARS-CoV-2 являются бокаловидные и ресничные клетки в носу человека.

Чтобы это выяснить, исследователи проанализировали данные HCA для секвенирования РНК отдельных клеток из более чем 20 различных тканей незаражённых людей. Учёных интересовали белки ACE2 и TMPRSS2, а точнее клетки, которые их экспрессируют. Дело в том, что именно за эти белки, как утверждают исследователи, «цепляется» вирус.

Главными кандидатами стали бокаловидные и ресничные клетки, отвечающие отвечают за выработку слизи, фильтрацию и удаление из дыхательных путей инородных частиц.