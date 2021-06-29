Учёные назвали умение врать показателем ума

Учёные в двух экспериментах оценили способность участников говорить неправду. Исследователи обнаружили, что умение нести чушь с серьёзным видом связано с интеллектом человека. Кроме того, люди, способные говорить более убедительную ложь, воспринимались другими, как более умные.

При это обнаружилась и слабость любителей выдумывать небылицы. Они сами с лёгкостью верят дезинформации.

Исследователи пришли к выводу, что способность лгать могла закрепиться среди некоторых людей как простая стратегия получения высокого статуса в обществе, в тех областях, в которых успех зависит от оценки окружающих.