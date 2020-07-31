Учёные назвали условие для ожирения женщин

Исследование провели учёные из университета Британской Колумбии в Канаде, кратко о нём пишет издание «Известия». Для работы исследователи проанализировали социальные контакты 28 238 человек в возрасте от 45 до 85 лет. Также они узнали индекс массы тела людей, окружность талии и общий уровень ожирения.

Как оказалось, те женщины, у которых было меньше социальных связей — разведённые, вдовы, живущие в одиночестве — в среднем имели самый большой объём талии.

С мужчинами такой корреляции не обнаружилось. У них всё было наоборот — те, у кого социальных связей было больше, имели большую склонность к ожирению, чем одиночки.