Учёные назвали возраст, в котором проще всего растолстеть

Когда данные участников были впервые занесены в базу, им было от 18 до 74 лет. С 1998 года по 2016 год им четыре раза измеряли массу тела.

Исследование показало, что у людей в возрасте от 18 до 24 лет риск набрать лишний вес или получить ожирение в десятилетней перспективе выше, чем у людей возрастом от 65 до 74 лет. Кроме того, у молодых людей выше риск увеличения степени ожирения, чем у пожилых людей.

В целом, учёные увидели, что риск ожирения или набора лишнего веса в ближайшие десять лет уменьшается с возрастом.

Помимо этого, исследователи разработали бесплатный онлайн-калькулятор, с помощью которого можно рассчитать индивидуальный риск развития ожирения в ближайшие годы.