Учёные назвали вызывающие хроническое воспаление продукты

Кратко об исследовании, опубликованном в научном журнале Journal of the American College of Cardiology, пишет издание «Известия». Авторы работы назвали 18 продуктов питания, которые показали наиболее сильную связь с воспалительными биомаркерами (хемокинами и интерлейкинами). Учёные даже составили провоспалительный индекс питания. Оказалось, что он связан с повышением частоты сердечных заболеваний и инсульта. То есть употребление в пищу таких продуктов повышает риск указанных болезней на 46%.

Итак в список продуктов внесли красное и обработанное мясо, рафинированное зерно и сладкие напитки. Учёные посоветовали употреблять в пищу зелёные листовые и жёлтые овощи, цельнозерновые продукты, грецкие орехи, кофе, чай и вино.