Учёные назвали вызывающие привыкание продукты

Учёные провели опрос среди добровольцев, чтобы определить продукты-«наркотики». Оказалось, что больше всего людям нравятся пирожные, шоколад, мороженое, печенье, пицца, картофель фри, чипсы, попкорн и чизбургеры.

Между всеми этими продуктами обнаружилась общая любопытная черта. Как сообщили исследователи, соотношение углеводов и жира аналогично тому, что наблюдается в грудном молоке. Учёные считают, что это неспроста.

«Неудивительно, что продукты, которые нам больше всего нравятся, напоминают вкусом именно самую первую нашу пищу», — объяснили они.

Также исследователи указали, что в раннем возрасте мозг младенцев наиболее чувствителен к эмоциям, и в нём лучше запечатлеваются приятные ощущения, возникшие после еды.