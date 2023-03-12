Наука и технологии
18:23, 12 марта 2023
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Учёные назвали заметный признак затяжного COVID

Проявляется при вставании

Учёные из Имперского колледжа Лондона заявили, что учащённое сердцебиение при вставании может быть признаком затяжного COVID.

Учёные назвали заметный признак затяжного COVID

Фото: Unsplash

Исследователи изучали ортостатическую тахикардию, то есть учащённое сердцебиение — более чем на 30 ударов в минуту — при вставании. Нередко люди также ощущают при этом «электрический удар».

Учёные говорят, что достаточное потребление жидкости, умеренные тренировки, хороший сон, компрессионный трикотаж и избегание провоцирующих факторов, то есть жары, длительного стояния, алкоголя и тяжёлой пищи, могут улучшить состояние больных.

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