Учёные назвали заметный признак затяжного COVID

Исследователи изучали ортостатическую тахикардию, то есть учащённое сердцебиение — более чем на 30 ударов в минуту — при вставании. Нередко люди также ощущают при этом «электрический удар».

Учёные говорят, что достаточное потребление жидкости, умеренные тренировки, хороший сон, компрессионный трикотаж и избегание провоцирующих факторов, то есть жары, длительного стояния, алкоголя и тяжёлой пищи, могут улучшить состояние больных.