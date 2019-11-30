Учёные назвали жирную пищу причиной рака простаты

Исследователи обнаружили, что насыщенные жиры способны вызвать избыточную экспрессию гена MYC, который является онкогеном, то есть может стимулировать образование злокачественной опухоли.

Насыщенные жиры содержатся в пальмовом и кокосовом маслах, свинине, говядине и в молочных продуктах. Учёные подтвердили влияние таких жиров на развитие болезни мышиной модели рака простаты.

Но есть и хорошие новости: исследователи пришли к выводу, что диета с уменьшенным количеством животных жиров и вообще с сокращённым потреблением пищи с насыщенными жирами способна снизить риск развития заболевания.