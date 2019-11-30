Наука и технологии
Сегодня 15:01
Учёные назвали жирную пищу причиной рака простаты
А именно жирное мясо, например, свинину
Учёные из Канады выяснили, что жирная пища способна вызывать репрограммирование клеток, связанное с развитием рака простаты. Данное заболевание является одной из главных причин смерти у пожилых мужчин.
Исследователи обнаружили, что насыщенные жиры способны вызвать избыточную экспрессию гена MYC, который является онкогеном, то есть может стимулировать образование злокачественной опухоли.
Насыщенные жиры содержатся в пальмовом и кокосовом маслах, свинине, говядине и в молочных продуктах. Учёные подтвердили влияние таких жиров на развитие болезни мышиной модели рака простаты.
Но есть и хорошие новости: исследователи пришли к выводу, что диета с уменьшенным количеством животных жиров и вообще с сокращённым потреблением пищи с насыщенными жирами способна снизить риск развития заболевания.