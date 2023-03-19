Учёные назвали звёзды, рядом с которыми никогда не зародится жизнь

Солнце — это жёлтый карлик с температурой поверхности около 5800 Кельвинов. Оно имеет 11-летний цикл активности, в течение которого количество солнечных пятен и вспышек меняется. Считается, что эти циклы связаны с изменениями магнитного поля Солнца.

Астрономы долго полагали, что красные карлики должны быть более спокойными и стабильными, чем Солнце. Однако наблюдения за этими звёздами показали обратное: они часто переживают яркие и мощные вспышки. Такие вспышки могут представлять серьёзную угрозу для жизни на планетах вокруг красных карликов.