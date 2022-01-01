Учёные не нашли доказательств, что средства от похмелья действительно лечат

Учёные призвали к более тщательному научному изучению эффективности этих средств от похмелья. Авторы новой работы оценили 21 плацебо-контролируемое рандомизированное исследование экстракта гвоздики, красного женьшеня, сока корейской груши и других средств от похмелья. Хотя некоторые исследования показали статистически значимое улучшение состояния участников, все доказательства были очень низкого качества. Учёные увидели методологические ограничения или неточность в измерениях. А ещё во многих исследованиях участниками были исключительно мужчины.

По мнению исследователей, будущие такие работы должны быть более научно строгими, кроме того в них стоит включить женщин.