Учёные не нашли доказательств, что средства от похмелья действительно лечат

Наука и технологии
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Учёные не нашли доказательств, что средства от похмелья действительно лечатВсе проведённые исследования некачественны
Учёные провели систематический обзор и увидели, что нет убедительных доказательств того, что средства, заявленные для лечения или предотвращения похмелья, работают.
Учёные призвали к более тщательному научному изучению эффективности этих средств от похмелья. Авторы новой работы оценили 21 плацебо-контролируемое рандомизированное исследование экстракта гвоздики, красного женьшеня, сока корейской груши и других средств от похмелья. Хотя некоторые исследования показали статистически значимое улучшение состояния участников, все доказательства были очень низкого качества. Учёные увидели методологические ограничения или неточность в измерениях. А ещё во многих исследованиях участниками были исключительно мужчины.
По мнению исследователей, будущие такие работы должны быть более научно строгими, кроме того в них стоит включить женщин.
Источник: Medical Xpress