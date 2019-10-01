Учёные не нашли связи между употреблением мяса и сердечно-сосудистыми заболеваниями

Учёные провели четыре систематических обзора исследований с рандомизированными контролируемыми испытаниями, чтобы понять, влияет ли употребление мяса на кардиометаболические показатели и риск появления рака.

В итоге один из обзоров показал, что никакой связи между мясной диетой и риском сердечных заболеваний, диабета и рака нет. Три других обзора обнаружили лишь слабую корреляцию между снижением риска заболеваемости и уменьшением количества красного или переработанного мяса в рационе.

Учёные понимают, что их данные противоречат популярным, но уверены, что проведённые обзоры гораздо надёжнее единичных исследований.