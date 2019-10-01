Наука и технологии
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Учёные не нашли связи между употреблением мяса и сердечно-сосудистыми заболеваниями
А также раком
Журналисты часто пугают сообщениями о том, насколько вредно красное и обработанное мясо для здоровья. Однако международная группа исследователей проанализировала работы на данную тему и пришла к выводу, что большинству взрослых людей следует продолжать есть мясо в прежних количествах.
Учёные провели четыре систематических обзора исследований с рандомизированными контролируемыми испытаниями, чтобы понять, влияет ли употребление мяса на кардиометаболические показатели и риск появления рака.
В итоге один из обзоров показал, что никакой связи между мясной диетой и риском сердечных заболеваний, диабета и рака нет. Три других обзора обнаружили лишь слабую корреляцию между снижением риска заболеваемости и уменьшением количества красного или переработанного мяса в рационе.
Учёные понимают, что их данные противоречат популярным, но уверены, что проведённые обзоры гораздо надёжнее единичных исследований.
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