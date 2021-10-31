Учёные не заметили сближающийся с Землёй астероид

Конечно, объекты такого размера не беспокоят учёных. Однако проблема в том, что учёные совсем не знали о приближении этого астероида под названием 2021 UA1. Он прошёл на расстоянии 3000 километров от Земли — чрезвычайно близко.

Астрономы сообщили, что астероид пролетел над Антарктидой в прошлое воскресенье. Он был невидим для научных приборов до тех пор, как не подошёл слишком близко.

В прошлом астероиды уже приближались к Земле на схожее расстояние или даже более близкое. Все они были, к счастью, слишком малы, чтобы причинить вред планете.