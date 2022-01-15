Учёные: недра Земли остывают быстрее, чем ожидалось

Учёные: недра Земли остывают быстрее, чем ожидалосьПоказал эксперимент
4,5 млрд лет назад на поверхности молодой Земли царили экстремальные температуры. За миллионы лет поверхность планеты остыла, что позволило возникнуть тут жизни. Однако процесс остывания не прекращается. Вопрос в том, как быстро это происходит.
Поскольку изучать материалы прямо внутри Земли — довольно сложная задача, учёные воссоздают условия в лаборатории. Исследователи разработали сложную систему, которая позволяет им измерять теплопроводность бриджманита — основного компонента земной мантии — в лаборатории при давлении и температуре, как внутри Земли.
Эта система показала, что теплопроводность бриджманита примерно в 1,5 раза выше, чем предполагалось. Это говорит о том, что поток тепла из ядра в мантию также выше, чем считалось ранее. «Наши результаты могут дать нам новый взгляд на эволюцию динамики Земли. Они предполагают, что Земля, как и другие твёрдые планеты, как Меркурий и Марс, остывает и становится неактивной гораздо быстрее, чем ожидалось», — подытожили учёные.