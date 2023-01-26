Учёные: несуществующие люди кажутся реальнее, чем настоящие

В новой научной работе авторы показали, что неспособность отличить эти искусственные лица от настоящих влияет на поведение людей в сети. Поддельные изображения могут подорвать наше доверие к другим людям и коренным образом изменить то, как мы общаемся в интернете.

Учёные обнаружили, что люди воспринимали сгенерированные лица как более реалистичные, чем настоящие фотографии реальных людей. Также стала видна интересная связь с привлекательностью: лица, которые были оценены как менее привлекательные, также были оценены как более реальные.