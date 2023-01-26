Учёные: несуществующие люди кажутся реальнее, чем настоящие

16:11, 26 января 2023
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Учёные: несуществующие люди кажутся реальнее, чем настоящиеИ привлекательнее
Исследования показали, что многие люди не могут надёжно отличить фотографии реальных лиц от изображений, созданных компьютером.
Фото: Flickr
В новой научной работе авторы показали, что неспособность отличить эти искусственные лица от настоящих влияет на поведение людей в сети. Поддельные изображения могут подорвать наше доверие к другим людям и коренным образом изменить то, как мы общаемся в интернете.
Учёные обнаружили, что люди воспринимали сгенерированные лица как более реалистичные, чем настоящие фотографии реальных людей. Также стала видна интересная связь с привлекательностью: лица, которые были оценены как менее привлекательные, также были оценены как более реальные.